Saint-Quentin Tattoo Event #3 à Morcourt

Rue de la Fontaine Morcourt Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

La 3ème édition du Saint-Quentin Tattoo Event se déroulera les 13 et 14 juin 2026 à ma salle polyvalente de Morcourt.

Venez à la rencontre de perceurs et tatoueurs pour en apprendre plus sur leur univers tout en passant un bon moment, concerts.

Tarif d’entrée 1 jour 6€

Tarif d’entrée 2 jour 10€

Horaires

– samedi de 10h à 21h

– dimanche de 10h à 20h

Salle polyvalente, rue de la fontaine, 02100 Morcourt.

La 3ème édition du Saint-Quentin Tattoo Event se déroulera les 13 et 14 juin 2026 à ma salle polyvalente de Morcourt.

Venez à la rencontre de perceurs et tatoueurs pour en apprendre plus sur leur univers tout en passant un bon moment, concerts.

Tarif d’entrée 1 jour 6€

Tarif d’entrée 2 jour 10€

Horaires

– samedi de 10h à 21h

– dimanche de 10h à 20h

Salle polyvalente, rue de la fontaine, 02100 Morcourt. .

Rue de la Fontaine Morcourt 02100 Aisne Hauts-de-France tattooeventsq@gmail.com

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English :

The 3rd edition of the Saint-Quentin Tattoo Event will take place on June 13 and 14, 2026 at my multi-purpose hall in Morcourt.

Come and meet piercers and tattoo artists to learn more about their world while enjoying a good time, concerts.

Admission 1 day: 6?

Admission 2 days: 10?

Opening hours

– saturday: 10am to 9pm

– sunday: 10 am to 8 pm

Salle polyvalente, rue de la fontaine, 02100 Morcourt.

L’événement Saint-Quentin Tattoo Event #3 à Morcourt Morcourt a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Saint-Quentinois