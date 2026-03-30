Saint-Quentin Tattoo Event #3 à Morcourt Morcourt
Saint-Quentin Tattoo Event #3 à Morcourt Morcourt samedi 13 juin 2026.
Saint-Quentin Tattoo Event #3 à Morcourt
Rue de la Fontaine Morcourt Aisne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
La 3ème édition du Saint-Quentin Tattoo Event se déroulera les 13 et 14 juin 2026 à ma salle polyvalente de Morcourt.
Venez à la rencontre de perceurs et tatoueurs pour en apprendre plus sur leur univers tout en passant un bon moment, concerts.
Tarif d’entrée 1 jour 6€
Tarif d’entrée 2 jour 10€
Horaires
– samedi de 10h à 21h
– dimanche de 10h à 20h
Salle polyvalente, rue de la fontaine, 02100 Morcourt.
La 3ème édition du Saint-Quentin Tattoo Event se déroulera les 13 et 14 juin 2026 à ma salle polyvalente de Morcourt.
Venez à la rencontre de perceurs et tatoueurs pour en apprendre plus sur leur univers tout en passant un bon moment, concerts.
Tarif d’entrée 1 jour 6€
Tarif d’entrée 2 jour 10€
Horaires
– samedi de 10h à 21h
– dimanche de 10h à 20h
Salle polyvalente, rue de la fontaine, 02100 Morcourt. .
Rue de la Fontaine Morcourt 02100 Aisne Hauts-de-France tattooeventsq@gmail.com
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English :
The 3rd edition of the Saint-Quentin Tattoo Event will take place on June 13 and 14, 2026 at my multi-purpose hall in Morcourt.
Come and meet piercers and tattoo artists to learn more about their world while enjoying a good time, concerts.
Admission 1 day: 6?
Admission 2 days: 10?
Opening hours
– saturday: 10am to 9pm
– sunday: 10 am to 8 pm
Salle polyvalente, rue de la fontaine, 02100 Morcourt.
L’événement Saint-Quentin Tattoo Event #3 à Morcourt Morcourt a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Saint-Quentinois
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