Saint-Rémy en musique Place de la Mairie Saint-Rémy 28 juin 2025 17:00

Calvados

Saint-Rémy en musique Place de la Mairie La Forge Saint-Rémy Calvados

Début : 2025-06-28 17:00:00

fin : 2025-06-28 23:00:00

2025-06-28

Saint-Rémy en musique, par l’association « Les amis de la Forge »

17h-23h: Marché artisanal semi-nocturne avec artisans et producteurs normands

21h: Concert avec Marcattacks

17h-21h: Restauration et buvette, maquillage pour enfants, animations musicales et tombola

Place de la Mairie La Forge

Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie lesamisdelaforge14570@gmail.com

English : Saint-Rémy en musique

Saint-Rémy en musique, by the « Les amis de la Forge » association

5pm-11pm: Semi-nightly craft market with Norman artisans and producers

9pm: Concert by Marcattacks

5pm-9pm: Catering and refreshments, face painting for children, musical entertainment and tombola

German : Saint-Rémy en musique

Saint-Rémy mit Musik, von der Vereinigung « Les amis de la Forge »

17:00-23:00 Uhr: Halbnächtlicher Kunsthandwerksmarkt mit normannischen Handwerkern und Produzenten

21 Uhr: Konzert mit Marcattacks

17-21 Uhr: Essen und Trinken, Kinderschminken, musikalische Darbietungen und Tombola

Italiano :

Saint-Rémy in musica, a cura dell’associazione « Les amis de la Forge »

ore 17.00-11.00: mercato artigianale semiserio con artigiani e produttori normanni

ore 21.00: Concerto dei Marcattacks

ore 17.00-21.00: Catering e rinfreschi, face painting per bambini, intrattenimento musicale e tombola

Espanol :

Saint-Rémy en música, por la asociación « Les amis de la Forge

17.00-23.00: Mercado artesanal semi-noche con artesanos y productores normandos

21:00 h: Concierto de Marcattacks

de 17.00 a 21.00 h: catering y refrescos, pintacaras para niños, animación musical y tómbola

