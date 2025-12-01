Saint Roger Le Tempo Café Morlaix

Saint Roger

Le Tempo Café Cours Beaumont Morlaix Finistère

2025-12-30 19:00:00

fin : 2025-12-30

2025-12-30

Des concerts et des spectacles pour fêter la Saint Roger au Tempo !

Coupe Coupe, Made in Meirax, la boîte à bijou

à partir de 19h Concerts .

Le Tempo Café Cours Beaumont Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 29 11

