Saint Roger Le Tempo Café Morlaix
Saint Roger Le Tempo Café Morlaix mardi 30 décembre 2025.
Saint Roger
Le Tempo Café Cours Beaumont Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30 19:00:00
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-30
Des concerts et des spectacles pour fêter la Saint Roger au Tempo !
Coupe Coupe, Made in Meirax, la boîte à bijou
à partir de 19h Concerts .
Le Tempo Café Cours Beaumont Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 29 11
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Saint Roger Morlaix a été mis à jour le 2025-11-20 par OT BAIE DE MORLAIX