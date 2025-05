Saint-Saulve Rendez-vous aux jardins 22e édition – Saint-Saulve, 7 juin 2025 14:00, Saint-Saulve.

Début : 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-07

2025-06-08

Le ministère de la Culture organise la prochaine édition des Rendez-vous aux jardins, qui se déroulera du vendredi 6 juin au dimanche 8 juin, avec une journée dédiée aux scolaires le vendredi. Placée sous le thème Jardins de pierres pierres de jardins .

Jardin Vert d’Idylle:

Jardin de ville d’aspect naturel présentant une belle collection de vivaces et arbustes: hostas, heuchères, clématites, rosiers, euphorbes.

Maison située au pied de l’église avec de belles perspectives à la fois de la terrasse et du fond du jardin avec le clocher en arrière plan.

Beaucoup d’éléments de décorations anciens, chinés et réalisés par les propriétaires passionnés.

Des belles allées en pavés, briques et pierres anciennes.

Un poulailler et de nombreux composteurs.

Accessibilité:

– Handicap auditif

– Handicap psychique

– Handicap moteur 3 .

3 Place Francisco Ferrer

Saint-Saulve 59880 Nord Hauts-de-France +33 6 46 46 72 36

