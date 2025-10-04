Saint Sébastien se mobilise pour Octobre Rose Saint-Sébastien

Saint Sébastien se mobilise pour Octobre Rose

Saint-Sébastien samedi 4 octobre 2025.

Saint-Sébastien Creuse

Samedi 4 octobre

À partir de 8h30

2 parcours de randonnée accessibles à tous

Bougeons en jouant pour la cause ! Un petit jeu à réaliser en chemin pour s’amuser en marchant.

Participation 5 € (au profit de la lutte contre le cancer du sein)

Marchez, jouez et soutenez une belle cause

Un moment convivial et solidaire vous attend .

Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 51 64 70

