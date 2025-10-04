Saint Sébastien se mobilise pour Octobre Rose Saint-Sébastien
Saint Sébastien se mobilise pour Octobre Rose
Saint-Sébastien Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Samedi 4 octobre
À partir de 8h30
2 parcours de randonnée accessibles à tous
Bougeons en jouant pour la cause ! Un petit jeu à réaliser en chemin pour s’amuser en marchant.
Participation 5 € (au profit de la lutte contre le cancer du sein)
Marchez, jouez et soutenez une belle cause
Un moment convivial et solidaire vous attend .
Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 51 64 70
