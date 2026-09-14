Saint Sever, au cœur de la Rive-Gauche devant la Normandie Web Scool Rouen
jeudi 21 janvier 2027 · devant la Normandie Web Scool · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Saint Sever, au cœur de la Rive-Gauche
devant la Normandie Web Scool 22 place Henri Gadeau de Kerville Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 12:30:00
fin : 2027-01-21 13:30:00
Date(s) :
2027-01-21
Et si on se penchait sur les réalisations architecturales années 1970 ? Celles qui donnent son aspect actuel au quartier : c’est-à-dire la construction d’une Zone d’Aménagement Concerté, incluant un centre commercial, une salle de spectacles, des immeubles de bureaux, une desserte routière particulière…Comment cette zone a-t-elle été pensée ? Dans quel contexte ?, Quels sont les intérêts architecturaux et urbanistiques encore présents aujourd’hui ? Vous ne verrez plus l’avenue de Bretagne comme avant …
Rendez-vous : 22 place Henri Gadeau de Kerville (devant la Normandie Web Scool)
21 janvier à 12h30
Sans inscription .
devant la Normandie Web Scool 22 place Henri Gadeau de Kerville Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr
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English : Saint Sever, au cœur de la Rive-Gauche
L’événement Saint Sever, au cœur de la Rive-Gauche Rouen a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Rouen tourisme
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