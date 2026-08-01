Informations pratiques

Saint-Sever-du-Moustier

Saint-Sever en Fête

Saint-Sever-du-Moustier Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-22

5 jours de fête dans le village avec des animations pour petits et grands. Exceptionnel survol du village en tyrolienne géante (215 m) tout au long de la fête sans oublier le lundi soir la traditionnelle Buffatière !

Vendredi 21 Août

A partir de 20h Repas assurés par les chasseurs (sanglier, chevreuil)

23h Bal avec NON STOP MUSIC SHOW



Samedi 22 Août

8h30 Rando Pédestre avec Cal Al Mount Participation de 5€, collation à l’arrivée

12h Paume campagne

15h Pétanque en doublette

19h Bodéga animée par la Banda Pena Los Festejaïres

23 h Soirée NIGHT KOLORZ avec Podium de DJ Cassou



Dimanche 23 Août

11h30 Dépôt de la gerbe au monument aux morts

12h30 Paume village

15h Pétanque en doublette

15h-19h Animations Jeux en bois et société géants par JOC BOIS

20h Repas à la salle des fêtes POULET ROTI par le GAEC de Brioges amenez vos couverts

23h Feu d’artifice

23h30 Bal avec l’orchestre CAPSULES



Lundi 24 Août

15h Pétanque en doublette

22h Buffatière

23h Duo ROC et NAT

1h Soirée avec DJ du Comité

Tous les soirs de 18h à 01h, survol du village en Tyrolienne géante (215m de long) .

Saint-Sever-du-Moustier 12370 Aveyron Occitanie +33 7 68 23 50 38

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English :

5 days of festivities in the village, with entertainment for young and old. An exceptional flight over the village on a giant zip-line (215 m) throughout the festival, not forgetting the traditional Buffatière on Monday evening!

L’événement Saint-Sever en Fête Saint-Sever-du-Moustier a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)