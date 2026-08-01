Saint-Sever en Fête Saint-Sever-du-Moustier
samedi 22 août 2026 · Saint-Sever-du-Moustier
Informations pratiques
Saint-Sever-du-Moustier
Saint-Sever en Fête
Saint-Sever-du-Moustier Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-22
5 jours de fête dans le village avec des animations pour petits et grands. Exceptionnel survol du village en tyrolienne géante (215 m) tout au long de la fête sans oublier le lundi soir la traditionnelle Buffatière !
Vendredi 21 Août
A partir de 20h Repas assurés par les chasseurs (sanglier, chevreuil)
23h Bal avec NON STOP MUSIC SHOW
Samedi 22 Août
8h30 Rando Pédestre avec Cal Al Mount Participation de 5€, collation à l’arrivée
12h Paume campagne
15h Pétanque en doublette
19h Bodéga animée par la Banda Pena Los Festejaïres
23 h Soirée NIGHT KOLORZ avec Podium de DJ Cassou
Dimanche 23 Août
11h30 Dépôt de la gerbe au monument aux morts
12h30 Paume village
15h Pétanque en doublette
15h-19h Animations Jeux en bois et société géants par JOC BOIS
20h Repas à la salle des fêtes POULET ROTI par le GAEC de Brioges amenez vos couverts
23h Feu d’artifice
23h30 Bal avec l’orchestre CAPSULES
Lundi 24 Août
15h Pétanque en doublette
22h Buffatière
23h Duo ROC et NAT
1h Soirée avec DJ du Comité
Tous les soirs de 18h à 01h, survol du village en Tyrolienne géante (215m de long) .
Saint-Sever-du-Moustier 12370 Aveyron Occitanie +33 7 68 23 50 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
5 days of festivities in the village, with entertainment for young and old. An exceptional flight over the village on a giant zip-line (215 m) throughout the festival, not forgetting the traditional Buffatière on Monday evening!
L’événement Saint-Sever en Fête Saint-Sever-du-Moustier a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)