Saint-Siffrein, la chapelle qui ne voulait pas disparaître … Chapelle Saint-Siffrein Venasque

Saint-Siffrein, la chapelle qui ne voulait pas disparaître … Samedi 20 septembre, 10h30 Chapelle Saint-Siffrein Vaucluse

Parking possible au point infos en bas du village, au début de la D247.

Redécouverte et sauvetage d’un monument de Venasque

Avec Marie Beaussire-Harlepp, chargée de mission de la CoVe et Bernard Mondon de l’association pour la sauvegarde de la chapelle. Public adulte

Laissez-vous conter l’histoire de cette petite chapelle rurale construite au Moyen Âge et située sur la route du Beaucet en contrebas de Venasque. La Mairie vient d’en faire l’acquisition. Grâce à l’étude des sources écrites anciennes et à l’analyse architecturale et archéologique du bâti, nous avons redécouvert cet édifice jusqu’alors oublié…

Un projet de restauration à venir grâce à l’association de sauvegarde de la chapelle lancée pour l’occasion, lui permettra de retrouver toute sa splendeur d’antan.

Chapelle rurale construite au Moyen Âge et située sur la route du Beaucet en contrebas de Venasque. La Mairie vient d'en faire l'acquisition.

Un projet de restauration à venir grâce à l’association de sauvegarde de la chapelle lancée pour l’occasion, lui permettra de retrouver toute sa splendeur d’antan. Pas de Parking dédié, la chapelle est située en bord de la départementale D247, se garer en contre-bas sur le parking au croisement de la D4.

