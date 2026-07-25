Informations pratiques

Saint-Suliac

Saint-Suliac, Entre Terre et Mer

Front de Rance Saint-Suliac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Saint-Suliac fait un bond dans le temps avec une grande fête villageoise, baptisée Entre terre et mer , organisée par l’association Saint-Suliac en fête.

Balade chantée et contée, animations musicales, chants, danses, jeux anciens, tours en doris et en Chippe…

Restauration sur place. .

Front de Rance Saint-Suliac 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 47 92 80 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Saint-Suliac, Entre Terre et Mer Saint-Suliac a été mis à jour le 2026-07-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel