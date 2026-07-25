Saint-Suliac, Entre Terre et Mer Saint-Suliac
dimanche 2 août 2026 · Saint-Suliac
Informations pratiques
Saint-Suliac
Saint-Suliac, Entre Terre et Mer
Front de Rance Saint-Suliac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 23:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Saint-Suliac fait un bond dans le temps avec une grande fête villageoise, baptisée Entre terre et mer , organisée par l’association Saint-Suliac en fête.
Balade chantée et contée, animations musicales, chants, danses, jeux anciens, tours en doris et en Chippe…
Restauration sur place. .
Front de Rance Saint-Suliac 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 47 92 80 21
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English :
L’événement Saint-Suliac, Entre Terre et Mer Saint-Suliac a été mis à jour le 2026-07-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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