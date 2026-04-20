[Saint-Sulpice-la -Forêt] Atelier d’initiation de maintenance du petit outillage de jardinage Plateforme de végétaux de Saint-Sulpice-la-Forêt, 1 Rue de la Voie Romaine Saint-Sulpice-la-Forêt Samedi 9 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Le samedi 9 mai, de 10h à 16h

Plateforme de végétaux de Saint-Sulpice-la-Forêt, 1 Rue de la Voie Romaine, 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt

Gratuit

Atelier d’initiation de maintenance du petit outillage de jardinage ( sécateur, lame de tondeuse, cisaille) sur les espace de dons Tri Troc Végétal au Rheu et St Sulpice . samedi 9 mai . Ces initiations sont sans inscriptions sur les espaces de Tri Troc Végétal, [tous les 2e samedis du mois](https://saint-sulpice-la-foret.fr/tri-troc-vegetal-en-decheterie/) sur plateforme de végétaux de Saint-Sulpice-la -Forêt (l’après-midi)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-09T16:00:00.000+02:00

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Plateforme de végétaux de Saint-Sulpice-la-Forêt, 1 Rue de la Voie Romaine 1 Rue de la Voie Romaine, 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt Saint-Sulpice-la-Forêt 35250 Ille-et-Vilaine



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