Saint Sylvestre Salle des fêtes Larrival Argelouse

Salle des fêtes Larrival 496 Route de Sore Argelouse Landes
Saint Sylvestre à Argelouse
Menu
Apéritif cocktail framboises et ses mignardises
Amuse bouche
Tarte fine noix de St Jacques
Suprême de volaille aux morilles
Terrine de légumes pâtes fraîches
fromages salade
Moka
corbeille de fruits
Café gourmandise
Flûte de champagne
Cotillons
Vin blanc vin rouge vin rosé
Tarif adulte 40€, enfant -12ans 15€
Règlement à la réservation
Salle des fêtes Larrival 496 Route de Sore Argelouse 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 45 63 64 mathon_therese@orange.fr
English : Saint Sylvestre
New Year’s Eve in Argelouse
Aperitif amuse bouche, fine tart St Jacques nuts
Morel supreme terrine vegetables fresh pasta
cheese salad
Mocha
Fruit gourmet coffee
Champagne flute
Cotillons
40? adult, -12ans 15?
Contact 06 80 45 63 64
