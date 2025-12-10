Saint Sylvestre Salle des fêtes Larrival Argelouse

Saint Sylvestre

Salle des fêtes Larrival
496 Route de Sore
Argelouse
Landes

31 décembre 2025

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Saint Sylvestre à Argelouse

Saint Sylvestre à Argelouse

Menu

Apéritif cocktail framboises et ses mignardises

Amuse bouche

Tarte fine noix de St Jacques

Suprême de volaille aux morilles

Terrine de légumes pâtes fraîches

fromages salade

Moka

corbeille de fruits

Café gourmandise

Flûte de champagne

Cotillons

Vin blanc vin rouge vin rosé

Tarif adulte 40€, enfant -12ans 15€

Règlement à la réservation

Contact Mme Mathon 06 80 45 63 64

Mme Bousseau 06 81 40 35 07

Place Larrival 20h .

Salle des fêtes Larrival 496 Route de Sore Argelouse 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 45 63 64 mathon_therese@orange.fr

English : Saint Sylvestre

New Year’s Eve in Argelouse

Aperitif amuse bouche, fine tart St Jacques nuts

Morel supreme terrine vegetables fresh pasta

cheese salad

Mocha

Fruit gourmet coffee

Champagne flute

Cotillons

40? adult, -12ans 15?

Contact 06 80 45 63 64

