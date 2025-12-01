Saint Sylvestre au Domaine du Lac à Dijon Route de Dijon Plombières-lès-Dijon

Saint Sylvestre au Domaine du Lac à Dijon

Route de Dijon Domaine du lac Plombières-lès-Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – 147 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2026-01-01 04:00:00

Date(s) :

2025-12-31

??? Le Réveillon de la Saint-Sylvestre au Domaine du Lac ! ???

Envie de finir 2025 en beauté ?

On vous prépare une soirée magique dîner de gala, ambiance chaleureuse, cotillons, rires, et une piste de danse ouverte jusqu’au bout de la nuit !??

Au menu des saveurs raffinées, du foie gras à la cabosse chocolat… et un service aux petits soins pour vous faire vivre une soirée vraiment inoubliable.

?? Tarif 149€ pers

?? Accueil à 20h

?? Animation & danse jusqu’à 5h

?? Boissons comprises

Pour célébrer le passage en 2026 dans une ambiance élégante, festive et pleine de bonne humeur… c’est ici que ça se passe !?

?? Infos & Réservations 03 80 48 92 50

?? https://cabaret-odysseo.fr/…/reveillon-domaine-du-lac…/ .

Route de Dijon Domaine du lac Plombières-lès-Dijon 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 48 92 50

English : Saint Sylvestre au Domaine du Lac à Dijon

L’événement Saint Sylvestre au Domaine du Lac à Dijon Plombières-lès-Dijon a été mis à jour le 2025-12-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)