Saint-Sylvestre Au Fond du Gosier Au Fond du Gosier Argelès-Gazost

Saint-Sylvestre Au Fond du Gosier

Au Fond du Gosier ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2026-01-01

Voici nos propositions de menu unique pour la soirée du 31 décembre 2025 et le déjeuner du 1er janvier 2026. Une bonne façon de finir l’année 2025 et de commencer l’année 2026. Nous vous remercions à tous de nous permettre de vous régaler tous les jours. Comme d’habitude la réservation se fera avec un acompte de 30€ par personne. La réservation en ligne NE sera PAS disponibles pour ces deux services, alors à vos téléphones et vos mails.

.

Au Fond du Gosier ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 13 40 aufonddugosier65@gmail.com

English :

Here are our unique menu suggestions for the evening of December 31, 2025 and lunch on January 1, 2026. A great way to end 2025 and start 2026. We thank you all for allowing us to treat you every day. As usual, reservations must be made with a deposit of 30? per person. Online booking will NOT be available for these two services, so please pick up your phone and email.

L’événement Saint-Sylvestre Au Fond du Gosier Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-12-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65