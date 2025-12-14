Saint-Sylvestre Spot Live Curnier

Saint-Sylvestre

Spot Live 1995 route des Alpes Curnier Drôme

Tarif : 48 – 48 – 48 EUR

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Repas de La Saint-Sylvestre avec karaoké et Dj

Spot Live 1995 route des Alpes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 48 53 spotdesbaronnies@gmail.com

New Year’s Eve dinner with karaoke and DJ

L’événement Saint-Sylvestre Curnier a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale