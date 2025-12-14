Saint-Sylvestre Spot Live Curnier
Saint-Sylvestre Spot Live Curnier mercredi 31 décembre 2025.
Saint-Sylvestre
Spot Live 1995 route des Alpes Curnier Drôme
Tarif : 48 – 48 – 48 EUR
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Repas de La Saint-Sylvestre avec karaoké et Dj
.
Spot Live 1995 route des Alpes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 48 53 spotdesbaronnies@gmail.com
English :
New Year’s Eve dinner with karaoke and DJ
L’événement Saint-Sylvestre Curnier a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale