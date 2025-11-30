Saint Sylvestre Dîner/spectacle

Sermaises Loiret

Tarif : 120 – 120 – EUR

120

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Fêtez le passage à la nouvelle année dans une ambiance magique avec un dîner-spectacle exceptionnel le mercredi 31 décembre 2025 à 20h, à la salle culturelle de Sermaises !

Au programme

Pré-show, spectacle et soirée dansante avec les artistes des Charmes Félines

Un menu gastronomique festif kir pétillant, foie gras maison, ballotine de chapon sauce morilles, tarte citron meringuée et bien plus encore ️

️ Tarif 120 € Places limitées !

Réservation obligatoire avant le 30 novembre 2025

06 87 89 79 27

auxcharmesdesfelines@gmail.com

Une soirée élégante, gourmande et pleine de paillettes pour bien commencer 2026 ! 120 .

Sermaises 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 89 79 27 auxcharmesdesfelines@gmail.com

English :

Celebrate the arrival of the New Year in a magical atmosphere with an exceptional dinner-show on Wednesday, December 31, 2025 at 8pm, at the Sermaises cultural hall!

German :

Feiern Sie den Jahreswechsel in einer magischen Atmosphäre mit einer außergewöhnlichen Dinnershow am Mittwoch, dem 31. Dezember 2025, um 20 Uhr im Kultursaal von Sermaises!

Italiano :

Festeggiate l’arrivo del nuovo anno in un’atmosfera magica con una cena e uno spettacolo eccezionali mercoledì 31 dicembre 2025 alle 20.00, nella sala culturale Sermaises!

Espanol :

Celebre la llegada del Año Nuevo en un ambiente mágico con una cena y un espectáculo excepcionales el miércoles 31 de diciembre de 2025 a las 20:00 h, en la sala cultural Sermaises

L’événement Saint Sylvestre Dîner/spectacle Sermaises a été mis à jour le 2025-10-28 par OT GRAND PITHIVERAIS