Début : Jeudi 2025-12-31 19:00:00

fin : 2026-01-01 02:00:00

2025-12-31

Venez célébrer la Saint-Sylvestre dans une ambiance festive et gourmande au restaurant Chez Ernest à l’Europe à Haguenau.

Au programme

Buffet à 99 € par personne, boissons comprises

Ambiance conviviale et festive pour accueillir la nouvelle année comme il se doit !

Réservation obligatoire au 03 88 93 58 11 .

15 avenue du professeur René Leriche Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 93 58 11 info@europehotel.fr

Come and celebrate New Year?s Eve in a festive, gourmet atmosphere at Chez Ernest? à l?Europe in Haguenau.

Feiern Sie Silvester in einer festlichen und kulinarischen Atmosphäre im Restaurant Chez Ernest? im L’Europe in Haguenau.

Venite a festeggiare il Capodanno in un’atmosfera festosa e gourmet al ristorante Chez Ernest? all’Europe di Haguenau.

Venga a celebrar la Nochevieja en un ambiente festivo y gastronómico en el restaurante Chez Ernest? de l’Europe, en Haguenau.

L’événement Saint Sylvestre Haguenau a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau