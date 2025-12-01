Saint Sylvestre Haguenau
Saint Sylvestre Haguenau mercredi 31 décembre 2025.
Saint Sylvestre
15 avenue du professeur René Leriche Haguenau Bas-Rhin
Tarif : 99 EUR
Date : mercredi 31 décembre 2025
Début : Jeudi 2025-12-31 19:00:00
fin : 2026-01-01 02:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Venez célébrer la Saint-Sylvestre dans une ambiance festive et gourmande au restaurant Chez Ernest à l’Europe à Haguenau.
Au programme
Buffet à 99 € par personne, boissons comprises
Ambiance conviviale et festive pour accueillir la nouvelle année comme il se doit !
Réservation obligatoire au 03 88 93 58 11 .
15 avenue du professeur René Leriche Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 93 58 11 info@europehotel.fr
English :
Come and celebrate New Year?s Eve in a festive, gourmet atmosphere at Chez Ernest? à l?Europe in Haguenau.
German :
Feiern Sie Silvester in einer festlichen und kulinarischen Atmosphäre im Restaurant Chez Ernest? im L’Europe in Haguenau.
Italiano :
Venite a festeggiare il Capodanno in un’atmosfera festosa e gourmet al ristorante Chez Ernest? all’Europe di Haguenau.
Espanol :
Venga a celebrar la Nochevieja en un ambiente festivo y gastronómico en el restaurante Chez Ernest? de l’Europe, en Haguenau.
