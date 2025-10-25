Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Saint-Sylvestre Hippie Chic Roiffé

Saint-Sylvestre Hippie Chic mercredi 31 décembre 2025.

14 Route de Fontevraud Roiffé Vienne

Début : 2025-12-31
fin : 2026-01-01

2025-12-31

Pour finir l’année en beauté, le Domaine vous propose une soirée haute en couleur !
Sortez vos plus beaux pattes d’eph’ , Ambiance années 70, bar à vinyles, dress code bohème chic… le tout accompagné d’un dîner festif et généreux.
Une soirée conviviale à vivre en couple, entre amis ou en famille.
Sur réservation obligatoire   .

14 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17  reservation@domainederoiffe.fr

