Saint-Sylvestre Hippie Chic Roiffé

Saint-Sylvestre Hippie Chic

14 Route de Fontevraud Roiffé Vienne

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Pour finir l’année en beauté, le Domaine vous propose une soirée haute en couleur !

Sortez vos plus beaux pattes d’eph’ , Ambiance années 70, bar à vinyles, dress code bohème chic… le tout accompagné d’un dîner festif et généreux.

Une soirée conviviale à vivre en couple, entre amis ou en famille.

Sur réservation obligatoire .

14 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17 reservation@domainederoiffe.fr

