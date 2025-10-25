Saint-Sylvestre Hippie Chic Roiffé
Saint-Sylvestre Hippie Chic Roiffé mercredi 31 décembre 2025.
Saint-Sylvestre Hippie Chic
14 Route de Fontevraud Roiffé Vienne
Pour finir l’année en beauté, le Domaine vous propose une soirée haute en couleur !
Sortez vos plus beaux pattes d’eph’ , Ambiance années 70, bar à vinyles, dress code bohème chic… le tout accompagné d’un dîner festif et généreux.
Une soirée conviviale à vivre en couple, entre amis ou en famille.
Sur réservation obligatoire .
14 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17 reservation@domainederoiffe.fr
