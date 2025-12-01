Saint Sylvestre La Valouse La Valouse Orgelet

Saint Sylvestre La Valouse

La Valouse 12 Rue des Fossés Orgelet Jura

Tarif : – – 130 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2025-12-31 19:00:00

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Soirée le 31 décembre à partir de 19h au restaurant La Valouse d’Orgelet.

Au programme magie et saxophone aux tables, danseuses Plumes, strass, paillettes et dancefloor toutes générations

Réservation en ligne ou par téléphone. .

La Valouse 12 Rue des Fossés Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 54 80

L'événement Saint Sylvestre La Valouse Orgelet a été mis à jour le 2025-12-12