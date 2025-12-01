Saint Sylvestre La Valouse La Valouse Orgelet
Saint Sylvestre La Valouse La Valouse Orgelet mercredi 31 décembre 2025.
Saint Sylvestre La Valouse
La Valouse 12 Rue des Fossés Orgelet Jura
Tarif : – – 130 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Soirée le 31 décembre à partir de 19h au restaurant La Valouse d’Orgelet.
Au programme magie et saxophone aux tables, danseuses Plumes, strass, paillettes et dancefloor toutes générations
Réservation en ligne ou par téléphone. .
La Valouse 12 Rue des Fossés Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 54 80
English : Saint Sylvestre La Valouse
