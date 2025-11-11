Saint Sylvestre, Soirée Cabaret Portets

Saint Sylvestre, Soirée Cabaret

Espace Culturel La Forge Portets Gironde

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Le Mini Collectif, avec le spectacle Un bout de rêve , en coopération avec Bordeaux Show, a l’honneur d’organiser cette année la soirée du 31 décembre à l’Espace culturel de La Forge.

Il s’agit d’un événement festif et convivial, conçu pour rassembler les habitants du territoire dans une ambiance familiale.

La programmation s’articulera autour de deux propositions

– une revue de cabaret destinée aux adultes,

– un spectacle dédié aux enfants, présenté dans un second espace afin que chacun puisse profiter pleinement de sa soirée.

Trois formules sont proposées

– Spectacle seul de 19H

– Dîner et spectacles de 22H30 (enfants et adultes) et bal dansant

– Revue et spectacle pour enfants de 22H30 et bal dansant .

Espace Culturel La Forge Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine bordeauxshow@gmail.com

