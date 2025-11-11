Saint Sylvestre, Soirée Cabaret Portets
Saint Sylvestre, Soirée Cabaret Portets mercredi 31 décembre 2025.
Saint Sylvestre, Soirée Cabaret
Espace Culturel La Forge Portets Gironde
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2026-01-01
Date(s) :
2025-12-31
Le Mini Collectif, avec le spectacle Un bout de rêve , en coopération avec Bordeaux Show, a l’honneur d’organiser cette année la soirée du 31 décembre à l’Espace culturel de La Forge.
Il s’agit d’un événement festif et convivial, conçu pour rassembler les habitants du territoire dans une ambiance familiale.
La programmation s’articulera autour de deux propositions
– une revue de cabaret destinée aux adultes,
– un spectacle dédié aux enfants, présenté dans un second espace afin que chacun puisse profiter pleinement de sa soirée.
Trois formules sont proposées
– Spectacle seul de 19H
– Dîner et spectacles de 22H30 (enfants et adultes) et bal dansant
– Revue et spectacle pour enfants de 22H30 et bal dansant .
Espace Culturel La Forge Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine bordeauxshow@gmail.com
English : Saint Sylvestre, Soirée Cabaret
German : Saint Sylvestre, Soirée Cabaret
Italiano :
Espanol : Saint Sylvestre, Soirée Cabaret
L’événement Saint Sylvestre, Soirée Cabaret Portets a été mis à jour le 2025-11-07 par La Gironde du Sud