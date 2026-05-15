Saint-Thomas fête la musique Concert de l’ensemble vocal Accordage Église Saint-Thomas-de-Conac
Saint-Thomas fête la musique Concert de l’ensemble vocal Accordage Église Saint-Thomas-de-Conac samedi 20 juin 2026.
Saint-Thomas-de-Conac
Saint-Thomas fête la musique Concert de l’ensemble vocal Accordage
Église Place des anciens combattants Saint-Thomas-de-Conac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concert à l’église par l’ensemble vocal Accordage
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Église Place des anciens combattants Saint-Thomas-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 31 91 84
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English :
Concert at the church by vocal ensemble Accordage
L’événement Saint-Thomas fête la musique Concert de l’ensemble vocal Accordage Saint-Thomas-de-Conac a été mis à jour le 2026-05-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge