Saint-Trélody en fête Lesparre-Médoc

Saint-Trélody en fête

Saint-Trélody Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-17

2026-05-12

Pendant toute la semaine de l’Ascension, Saint-Trélody est en fête de nombreuses animations seront proposées

Mardi 12 à 20h30 loto

Mercredi 13 19h30 pique-nique dansant avec karaoké (inscription 06 75 24 35 79)

Jeudi 14

Messe à 11h, suivie du couronnement de la Rosière et du vin d’honneur à 12h30.

14h30 concours de belote,

Vendredi 15 20h30 dingo loto,

Samedi 16 et dimanche 17 brocante et vide-greniers,

Toute la semaine fête foraine

Dimanche 17 feu d’artifice à la tombée de la nuit .

Saint-Trélody Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 24 35 79

