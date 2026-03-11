Saint-Trélody en fête Lesparre-Médoc
Saint-Trélody Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-17
2026-05-12
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Pendant toute la semaine de l’Ascension, Saint-Trélody est en fête de nombreuses animations seront proposées
Mardi 12 à 20h30 loto
Mercredi 13 19h30 pique-nique dansant avec karaoké (inscription 06 75 24 35 79)
Jeudi 14
Messe à 11h, suivie du couronnement de la Rosière et du vin d’honneur à 12h30.
14h30 concours de belote,
Vendredi 15 20h30 dingo loto,
Samedi 16 et dimanche 17 brocante et vide-greniers,
Toute la semaine fête foraine
Dimanche 17 feu d’artifice à la tombée de la nuit .
Saint-Trélody Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 24 35 79
