Saint-Tropez, hommage à BB, Place Blanqui et Square de Lattre de Tassigny, Saint-Tropez, Saint-Tropez

Informations pratiques

Saint-Tropez, hommage à BB 1 septembre – 11 octobre Place Blanqui et Square de Lattre de Tassigny, Saint-Tropez Var

Exposition en extérieur, accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T00:00:00+02:00 – 2026-09-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-11T00:00:00+02:00 – 2026-10-11T23:59:00+02:00

Expo photo : « Saint-Tropez, hommage à BB »

Saint-Tropez rend un hommage vibrant et inédit à Brigitte Bardot à travers une exposition photographique en plein air. Du 2 juin au 11 octobre 2026, la ville et Paris Match vous invitent à redécouvrir l’icône : de la jeune femme qui fit rayonner le village aux quatre coins du monde à l’activiste passionnée qu’elle est devenue.

Depuis quatre ans maintenant, la Ville de Saint-Tropez et Paris Match s’associent pour proposer une exposition photographique estivale d’exception. Après le succès de l’an dernier, « Eddie Barclay, Saint-Tropez, le sens de la fête ! », cette collaboration se renouvelle pour célébrer une figure emblématique pour la ville comme pour le magazine : Brigitte Bardot. Icône de liberté, muse du cinéma et militante infatigable de la cause animale, B.B. a tissé un lien indéfectible avec Saint-Tropez, en faisant son refuge et son inspiration.

Une rétrospective profonde et intime

L’exposition met en lumière les multiples facettes d’une femme dont la vie fut étroitement liée à Saint-Tropez, à travers une sélection d’une cinquantaine de photos. Le lien indéfectible de Brigitte Bardot avec les photoreporters de Paris Match a permis la réalisation de clichés uniques. Certains, devenus des amis, comme le photographe Christian Brincourt, ont eu le privilège de se plonger dans l’intimité de Brigitte Bardot. L’exposition dévoile aujourd’hui des clichés pour certains encore jamais vus, offrant un regard neuf sur une vie hors du commun.

L’exposition est articulée autour de cinq grands thèmes, permettant d’explorer toutes les dimensions de sa vie et de son œuvre, de ses débuts comme « petite fiancée de Paris Match » au « combat de sa vie » pour la cause animale. Sylvie Siri, Maire de Saint-Tropez, le rappelle avec émotion : « Brigitte Bardot n’était pas seulement une icône : elle faisait partie de notre histoire. Elle avait choisi Saint-Tropez, et Saint-Tropez ne l’a jamais quittée. »

Une exposition photo Paris Match pour la ville de Saint-Tropez, avec le soutien du Grand Prix Photo Saint-Tropez et la complicité du Festival Ramatuelle.

Place Blanqui et Square de Lattre de Tassigny, Saint-Tropez place blanqui Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Expo photo : « Saint-Tropez, hommage à BB »

© Gérard Géry / Paris Match