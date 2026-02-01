Saint Valentin 2026 aux Trois Fleurs Bornel

Saint Valentin 2026 aux Trois Fleurs

1 RUE DE FOSSEUSE, ANSERVILLE Bornel Oise

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

2026-02-14

Menu Spécial Saint-Valentin , Samedi 14 février 2026, Déjeuner & Dîner

59 € par personne (hors boissons)

Pour célébrer l’amour, le Chef vous propose un menu raffiné et gourmand, imaginé spécialement pour cette occasion

Amuse-bouche inspiration du Chef

Saumon gravlax aux fruits rouges

Magret de canard & escalope de foie gras

Gratin dauphinois à la truffe

Pavlova aux fruits exotiques

Café ou thé

Une parenthèse romantique à partager à deux, dans une ambiance chaleureuse et élégante

Réservation obligatoire au 03.44.08.43.70. Nombre de places limitées

1 RUE DE FOSSEUSE, ANSERVILLE Bornel 60540 Oise Hauts-de-France +33 7 67 40 43 37

English :

Valentine’s Special Menu , Saturday February 14, 2026, Lunch & Dinner

59 ? per person (drinks not included)

To celebrate love, our Chef has created a refined, gourmet menu especially for the occasion

Chef-inspired amuse-bouche

Salmon gravlax with red berries

Duck breast & foie gras escalope

Gratin dauphinois with truffles

Pavlova with exotic fruits

Coffee or tea

A romantic interlude for two, in a warm and elegant atmosphere

Reservations required on 03.44.08.43.70. Limited number of places

