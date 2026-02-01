Saint Valentin 2026 aux Trois Fleurs Bornel
Saint Valentin 2026 aux Trois Fleurs
1 RUE DE FOSSEUSE, ANSERVILLE Bornel Oise
Menu Spécial Saint-Valentin , Samedi 14 février 2026, Déjeuner & Dîner
59 € par personne (hors boissons)
Pour célébrer l’amour, le Chef vous propose un menu raffiné et gourmand, imaginé spécialement pour cette occasion
Amuse-bouche inspiration du Chef
Saumon gravlax aux fruits rouges
Magret de canard & escalope de foie gras
Gratin dauphinois à la truffe
Pavlova aux fruits exotiques
Café ou thé
Une parenthèse romantique à partager à deux, dans une ambiance chaleureuse et élégante
Réservation obligatoire au 03.44.08.43.70. Nombre de places limitées
1 RUE DE FOSSEUSE, ANSERVILLE Bornel 60540 Oise Hauts-de-France +33 7 67 40 43 37
English :
Valentine’s Special Menu , Saturday February 14, 2026, Lunch & Dinner
59 ? per person (drinks not included)
To celebrate love, our Chef has created a refined, gourmet menu especially for the occasion
Chef-inspired amuse-bouche
Salmon gravlax with red berries
Duck breast & foie gras escalope
Gratin dauphinois with truffles
Pavlova with exotic fruits
Coffee or tea
A romantic interlude for two, in a warm and elegant atmosphere
Reservations required on 03.44.08.43.70. Limited number of places
