saint valentin 21320 Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois

saint valentin 21320 Pouilly en Auxois

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Début : 2026-02-14 17:00:00

fin : 2026-02-15 02:00:00

2026-02-14

Break at Jane’s fête l’amour et l’amitié. Samedi 14 Février, une photographe viendra de 19H30 à 21H30 ou plus si besoin, pour capturer ce sentiment particulier qui existe entre deux personnes. Une formule (planche +2 boissons) vous permettra de faire une économie de 30 à 50% sur les clichés. C’est l’occasion pour Cupidon d’affirmer ou confirmer des relations très spéciales entre amoureux, amis, amants, frères, soeurs….Dans un cadre chaleureux et intimiste, Sica Photographe saura mettre en image ce lien! .

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 92 67 85

