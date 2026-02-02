Saint-Valentin à la Brasserie du Bahus

Brasserie Bahus-Soubiran Landes

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Concert les Castillions

Menu spécial avec ‘Coco Boheme’

Entrée Verrine betterave fondante et ricotta, accompagnée de toasts croustillants au chèvre, relevés d’une confiture de poivron

Plat Echine de cochon, rôti à la broche sur place, riz parfumé et une touche de sauce thaï maison aux herbes fraîches.

Dessert: Rose de pomme feuilleté finement dorée sur un lit de crème.

Réservation au 06.71.39.24.04 (30 places max 1 Route d’Eugenie, 40320, Bahus-Soubiran .

Brasserie Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 39 24 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Valentin à la Brasserie du Bahus

L’événement Saint-Valentin à la Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-01-30 par Tourisme Aire Eugénie