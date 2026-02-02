Saint-Valentin à la Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran
Saint-Valentin à la Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran samedi 14 février 2026.
Tarif : 18 – 18 – EUR
Concert les Castillions
Menu spécial avec ‘Coco Boheme’
Entrée Verrine betterave fondante et ricotta, accompagnée de toasts croustillants au chèvre, relevés d’une confiture de poivron
Plat Echine de cochon, rôti à la broche sur place, riz parfumé et une touche de sauce thaï maison aux herbes fraîches.
Dessert: Rose de pomme feuilleté finement dorée sur un lit de crème.
Réservation au 06.71.39.24.04 (30 places max 1 Route d’Eugenie, 40320, Bahus-Soubiran .
Brasserie Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 39 24 04
