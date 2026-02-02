Saint-Valentin à la Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran

Saint-Valentin à la Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran samedi 14 février 2026.

Brasserie Bahus-Soubiran Landes

Tarif : 18 EUR

Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

2026-02-14

Concert les Castillions
Menu spécial avec 'Coco Boheme'
Entrée Verrine betterave fondante et ricotta, accompagnée de toasts croustillants au chèvre, relevés d'une confiture de poivron
Plat Echine de cochon, rôti à la broche sur place, riz parfumé et une touche de sauce thaï maison aux herbes fraîches.
Dessert: Rose de pomme feuilleté finement dorée sur un lit de crème.
Réservation au 06.71.39.24.04 (30 places max 1 Route d'Eugenie, 40320, Bahus-Soubiran

Brasserie Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 39 24 04 

