Saint-Valentin à la Casa Louise Casa Louise Savigny-lès-Beaune
Saint-Valentin à la Casa Louise
Casa Louise 20 Rue Paul Maldant Savigny-lès-Beaune Côte-d’Or
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:00:00
2026-02-14
Menu de la Saint-Valentin Casa Louise
Ce samedi 14 février, vivez une soirée pleine de douceur, de gourmandise et de romantisme à Casa Louise.
À partir de 19h, laissez-vous séduire par un menu imaginé spécialement pour célébrer l’amour…
Menu Saint-Valentin 39€
Entrée Carpaccio de saumon aux agrumes et à l’aneth, Pernand-Vergelesses Les Combottes 2023 Delarche
Plat Tagliatelles fraîches au foie gras et sauce à la truffe, Mercurey La Charmée 2023 Gouffier
Dessert Tirami’cœur aux fruits rouges
Accord mets & vins 19€
Réservation fortement conseillée pendant les horaires d’ouverture du restaurant.
Laissez parler votre cœur… et vos papilles. .
Casa Louise 20 Rue Paul Maldant Savigny-lès-Beaune 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté p.casalouise@gmail.com
English : Saint-Valentin à la Casa Louise
