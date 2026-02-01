Saint-Valentin à la Casa Louise Casa Louise Savigny-lès-Beaune

Saint-Valentin à la Casa Louise

Casa Louise 20 Rue Paul Maldant Savigny-lès-Beaune Côte-d’Or

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 21:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Menu de la Saint-Valentin Casa Louise

Ce samedi 14 février, vivez une soirée pleine de douceur, de gourmandise et de romantisme à Casa Louise.

À partir de 19h, laissez-vous séduire par un menu imaginé spécialement pour célébrer l’amour…

Menu Saint-Valentin 39€

Entrée Carpaccio de saumon aux agrumes et à l’aneth, Pernand-Vergelesses Les Combottes 2023 Delarche

Plat Tagliatelles fraîches au foie gras et sauce à la truffe, Mercurey La Charmée 2023 Gouffier

Dessert Tirami’cœur aux fruits rouges

Accord mets & vins 19€

Réservation fortement conseillée pendant les horaires d’ouverture du restaurant.

Laissez parler votre cœur… et vos papilles. .

p.casalouise@gmail.com

English : Saint-Valentin à la Casa Louise

