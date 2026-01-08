Saint-Valentin à la Ferme Dumesnil Ferme Dumesnil Saint-Vincent-Cramesnil

Saint-Valentin à la Ferme Dumesnil

Ferme Dumesnil 221 Route du Castillon Saint-Vincent-Cramesnil Seine-Maritime

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Qui dit 2026, dit nouveaux concepts et pourquoi pas une Saint-Valentin à la ferme Dumesnil, avec un repas aux petits oignons et aux bons souvenirs de notre enfance.

Et pour finir, on vous attend nombreux pour ambiancer la piste avec notre talentueux orchestre Bruno Ballandonne-Evenementiel, Ballandonne-live Bruno Ballandonne.

Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Le sourire de Danaë , pour la lutte et l’accompagnement contre le cancer chez les jeunes de 16 à 25 ans.

Réservation au 07-78-25-08-87. .

Ferme Dumesnil 221 Route du Castillon Saint-Vincent-Cramesnil 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 75 61 grangelafermedumesnil@gmail.com

