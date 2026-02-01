Saint-Valentin à la Gourmandière Saint-Sulpice-le-Guérétois
Saint-Valentin à la Gourmandière Saint-Sulpice-le-Guérétois vendredi 13 février 2026.
Saint-Valentin à la Gourmandière
6 Lieu-dit Clavière Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : 82 – 82 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-14 20:30:00
2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15
Au menu amuse bouches,
Duo de foie gras de canard mi-cuit et à la Croque au sel
Langoustines et St Jacques, crème au vin jaune et Taglioni à l’encre de seiche
Cœur de Rumsteak rôti pour deux, sauce au verjus
Brin d’Amour , brocciu servi chaud au romarin
Puit d’Amour mangues/Amarena
Mignardises .
6 Lieu-dit Clavière Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 74 c.coulon3@gmail.com
English : Saint-Valentin à la Gourmandière
