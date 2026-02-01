Saint-Valentin à la Gourmandière Saint-Sulpice-le-Guérétois

Saint-Valentin à la Gourmandière

6 Lieu-dit Clavière Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : 82 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-14 20:30:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15

Au menu amuse bouches,

Duo de foie gras de canard mi-cuit et à la Croque au sel

Langoustines et St Jacques, crème au vin jaune et Taglioni à l’encre de seiche

Cœur de Rumsteak rôti pour deux, sauce au verjus

Brin d’Amour , brocciu servi chaud au romarin

Puit d’Amour mangues/Amarena

Mignardises .

+33 5 55 52 14 74 c.coulon3@gmail.com

