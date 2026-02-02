Saint-Valentin à la Joualle de Saint-Seurin La Joualle de Saint Seurin Saint-Seurin-de-Cadourne
Saint-Valentin à la Joualle de Saint-Seurin La Joualle de Saint Seurin Saint-Seurin-de-Cadourne samedi 14 février 2026.
La Joualle de Saint Seurin 3 square du Maquis des Vignes Oudides Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Menu de la Saint-Valentin proposé par la Joualle de Saint Seurin
– Mises en bouchées avec une coupe de pétillant en apéritif
Entrée
– Foie gras sur toasts
ou
– Cassolette océane
Plat
– Onglet de veau grillé et sa réduction d’échalotes au vin rouge accompagné d’un gratin dauphinois et légumes du moment
ou
– Filet de daurade sauce vierge sur son écrasé de butternut et risotto crémeux
Dessert
– Entremet vanille et fruits rouges
ou
– Profiterole et sa sauce chocolat
Vin inclus Rosé de la Paroisse de Saint-Seurin de Cadourne. .
La Joualle de Saint Seurin 3 square du Maquis des Vignes Oudides Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 04 76 27
