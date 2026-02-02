Saint-Valentin à la Joualle de Saint-Seurin La Joualle de Saint Seurin Saint-Seurin-de-Cadourne

Saint-Valentin à la Joualle de Saint-Seurin

La Joualle de Saint Seurin 3 square du Maquis des Vignes Oudides Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Menu de la Saint-Valentin proposé par la Joualle de Saint Seurin

– Mises en bouchées avec une coupe de pétillant en apéritif

Entrée

– Foie gras sur toasts

ou

– Cassolette océane

Plat

– Onglet de veau grillé et sa réduction d’échalotes au vin rouge accompagné d’un gratin dauphinois et légumes du moment

ou

– Filet de daurade sauce vierge sur son écrasé de butternut et risotto crémeux

Dessert

– Entremet vanille et fruits rouges

ou

– Profiterole et sa sauce chocolat

Vin inclus Rosé de la Paroisse de Saint-Seurin de Cadourne. .

English : Saint-Valentin à la Joualle de Saint-Seurin

