Saint-Valentin à La Macarena Saint-Fiel

Saint-Valentin à La Macarena
19 Laschamps de Chavanat Saint-Fiel Creuse
Tarif : 40 – 40 – EUR
La Macarena vous propose un menu spécial Saint-Valentin
Foie Gras toasté ou Cassolette de St Jacques
Cuisse de canard ou cabillaud
Plateau de fromages
Dessert de Saint-Valentin .
19 Laschamps de Chavanat Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 46 99 64
