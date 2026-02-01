Saint-Valentin à La Musardière Auberge de La Musardière Chagny

Saint-Valentin à La Musardière

Auberge de La Musardière 30 Route de Châlon Chagny Saône-et-Loire

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 21:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Pour une pause tendresse épicurienne, venez découvrir notre menu spécial à l’occasion du dîner de la Saint-Valentin !

Réservation au 03.85.87.04.97 .

Auberge de La Musardière 30 Route de Châlon Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 04 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Valentin à La Musardière

L’événement Saint-Valentin à La Musardière Chagny a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1