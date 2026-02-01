Saint-Valentin à La Musardière Auberge de La Musardière Chagny
Saint-Valentin à La Musardière Auberge de La Musardière Chagny samedi 14 février 2026.
Saint-Valentin à La Musardière
Auberge de La Musardière 30 Route de Châlon Chagny Saône-et-Loire
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Pour une pause tendresse épicurienne, venez découvrir notre menu spécial à l’occasion du dîner de la Saint-Valentin !
Réservation au 03.85.87.04.97 .
Auberge de La Musardière 30 Route de Châlon Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 04 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint-Valentin à La Musardière
L’événement Saint-Valentin à La Musardière Chagny a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1