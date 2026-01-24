Saint-Valentin à La Table Alsacienne 24 Restaurant La Table Alsacienne 24 Annesse-et-Beaulieu

Saint-Valentin à La Table Alsacienne 24

Tarif : – –

Date : 2026-02-14

Menu spécial Saint-Valentin, servi au déjeuner et au dîner

Tarif 74 € par personne

Sur réservation

– Patiences

– Foie gras de canard du Périgord, pain birewaecke à notre façon, chutney de mirabelle

– Filet d’esturgeon de Dordogne fumé sur son lit de choucroute, emulsion au raifort, chips de speck

– Granité mirtille-citron

– Suprêmes de caille poêlés, cuisses confites sauce au Gewurztraminer vendanges tardives, knepfle maison, légumes d’hiver

– Dessert des amoureux

– Mignardises

La Table Alsacienne 24 Winstub en Périgord 07 83 89 33 98 .

Restaurant La Table Alsacienne 24 57 route de Saint-Astier Annesse-et-Beaulieu 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 89 33 98

English : Saint-Valentin à La Table Alsacienne 24

Special Valentine’s Day menu, served for lunch and dinner

Price: 72? per person

Reservations required

