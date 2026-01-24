Saint-Valentin à La Table Alsacienne 24 Restaurant La Table Alsacienne 24 Annesse-et-Beaulieu
Saint-Valentin à La Table Alsacienne 24 Restaurant La Table Alsacienne 24 Annesse-et-Beaulieu samedi 14 février 2026.
Saint-Valentin à La Table Alsacienne 24
Restaurant La Table Alsacienne 24 57 route de Saint-Astier Annesse-et-Beaulieu Dordogne
Menu spécial Saint-Valentin, servi au déjeuner et au dîner
Tarif 74 € par personne
Sur réservation
– Patiences
– Foie gras de canard du Périgord, pain birewaecke à notre façon, chutney de mirabelle
– Filet d’esturgeon de Dordogne fumé sur son lit de choucroute, emulsion au raifort, chips de speck
– Granité mirtille-citron
– Suprêmes de caille poêlés, cuisses confites sauce au Gewurztraminer vendanges tardives, knepfle maison, légumes d’hiver
– Dessert des amoureux
– Mignardises
La Table Alsacienne 24 Winstub en Périgord 07 83 89 33 98 .
Restaurant La Table Alsacienne 24 57 route de Saint-Astier Annesse-et-Beaulieu 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 89 33 98
English : Saint-Valentin à La Table Alsacienne 24
Special Valentine’s Day menu, served for lunch and dinner
Price: 72? per person
Reservations required
