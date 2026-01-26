Saint-Valentin à l’AntreNous Saint-Sulpice-le-Guérétois
Saint-Valentin à l’AntreNous Saint-Sulpice-le-Guérétois samedi 14 février 2026.
Saint-Valentin à l’AntreNous
1 place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : 34 – 34 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
L’Antre Nous célèbre l’amour !
Au menu sangria avec ses amuse-bouches.
Salade de perles aux gambas ou assiette périgourdine
Tournedos de bœuf sauce forestière ou pavé de saumon au beurre blanc citronnée
Truffon au chocolat au cheesecake exotique .
1 place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 07 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint-Valentin à l’AntreNous
L’événement Saint-Valentin à l’AntreNous Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Grand Guéret