Saint-Valentin à l’AntreNous Saint-Sulpice-le-Guérétois

Saint-Valentin à l’AntreNous

1 place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : 34 – 34 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

L’Antre Nous célèbre l’amour !

Au menu sangria avec ses amuse-bouches.

Salade de perles aux gambas ou assiette périgourdine

Tournedos de bœuf sauce forestière ou pavé de saumon au beurre blanc citronnée

Truffon au chocolat au cheesecake exotique .

1 place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 07 63

