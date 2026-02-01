Saint Valentin à l’Aquarium de Touraine Lussault-sur-Loire

Saint Valentin à l’Aquarium de Touraine

Lieu dit les Hauts Boeufs Lussault-sur-Loire Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-02-14 20:00:00

L’aquarium de Touraine vous invite à venir fêter la Saint Valentin le samedi 14 février 2026.

À l’occasion de la Saint Valentin 2026, l’Aquarium de Touraine organise une soirée exceptionnelle, dans une ambiance romantique et apaisante, au cœur d’un cadre original et immersif.

A partir de 20h.

Au programme un dîner progressif au sein des différents espaces de visite, élaboré par le traiteur Fredeville.

Pour réserver https://billetterie.aquariumdetouraine.com/fr/tag/diner-saint-valentin

Lieu dit les Hauts Boeufs Lussault-sur-Loire 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English : Valentine’s Day at the Aquarium of Touraine

The Touraine Aquarium invites you to celebrate Valentine’s Day on Saturday, 14th February 2026.

