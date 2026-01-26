Saint-Valentin à l’Atelier L’Atelier Blaignan-Prignac

Saint-Valentin à l’Atelier

L’Atelier 24 Rue de Verdun Blaignan-Prignac Gironde

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Menu de la Saint-Valentin proposé par le restaurant l’Atelier

– Terrine de foie gras à l’ancienne maison, compotée d’oignons, caramel au poivre de Sichuan et toast brioché

ou Ravioles aux saveurs médocaines et son oeuf parfait

– Cassolette de St-Jacques gratinées, légumes de saison rôtis

ou Tournedos de filet de boeuf en croûte, sauce au vin et gratin dauphinois maison

– Pomme d’Amour sous toutes ses formes

ou l’Irrésistible Caramel Chocolat.

Une rose sera offerte.

Possibilité d’une assiette d’assortiments de fromages (en supplément).

Ce menu est également proposé en version avec accords mets & vins.

Disponible midi et soir, uniquement sur réservation. .

L’Atelier 24 Rue de Verdun Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 55 01 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Valentin à l’Atelier

L’événement Saint-Valentin à l’Atelier Blaignan-Prignac a été mis à jour le 2026-01-24 par OT Médoc-Vignoble