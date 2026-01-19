Saint-Valentin à l’Auberge du Grominet Auberge du Grominet La Chaux-du-Dombief

Saint-Valentin à l’Auberge du Grominet

Auberge du Grominet 1 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief Jura

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Soirée spéciale Saint Valentin à l’auberge du Grominet à Chaux du Dombief.

Au menu

Kir pétillant du Grominet, mise en bouche

***

Coquille saint Jacques à la Normande

***

Pavé de veau sauce savagnin et son risotto aux asperges

***

Dessert surprise du chef

Thé ou Café.

40€/ personne, sur réservation au 07.86.01.13.42 .

Auberge du Grominet 1 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 01 13 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Valentin à l’Auberge du Grominet

L’événement Saint-Valentin à l’Auberge du Grominet La Chaux-du-Dombief a été mis à jour le 2026-01-19 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX