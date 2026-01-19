Saint-Valentin à l’Auberge du Grominet Auberge du Grominet La Chaux-du-Dombief
Auberge du Grominet 1 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief Jura
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 23:00:00
2026-02-14
Soirée spéciale Saint Valentin à l’auberge du Grominet à Chaux du Dombief.
Au menu
Kir pétillant du Grominet, mise en bouche
Coquille saint Jacques à la Normande
Pavé de veau sauce savagnin et son risotto aux asperges
Dessert surprise du chef
Thé ou Café.
40€/ personne, sur réservation au 07.86.01.13.42 .
Auberge du Grominet 1 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 01 13 42
