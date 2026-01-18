Saint-Valentin à l’Auberge du Val au Cesne Croix-Mare
140 D5 Croix-Mare Seine-Maritime
Tarif : – –
Pour la Saint-Valentin, l’Auberge du Val au Cesne vous a concocté un menu tout en douceur, à savourer à deux, dans une atmosphère chaleureuse. .
140 D5 Croix-Mare 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 63 06 valaucesne@hotmail.com
