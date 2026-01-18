Saint-Valentin à l’Auberge du Val au Cesne Croix-Mare

Saint-Valentin à l’Auberge du Val au Cesne

140 D5 Croix-Mare Seine-Maritime

Tarif : – –

Date :

2026-02-16

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

Parce que l’amour mérite bien plus qu’un jour et pour ceux qui travaillent pendant que d’autres trinquent ! L’Auberge du Val au Cesne vous a concocté un menu tout en douceur, à savourer à deux, dans une atmosphère chaleureuse. .

140 D5 Croix-Mare 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 63 06 valaucesne@hotmail.com

English : Saint-Valentin à l’Auberge du Val au Cesne

