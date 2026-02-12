Saint-Valentin à l’Étable Gourmande L’Étable Gourmande Aubas
Saint-Valentin à l'Étable Gourmande L'Étable Gourmande Aubas samedi 14 février 2026.
Saint-Valentin à l’Étable Gourmande
L’Étable Gourmande 27 Lieu-dit Les Granges Aubas Dordogne
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
19h. Venez profiter d’une soirée gourmande en amoureux à la ferme auberge l’Étable Gourmande. Sur réservation. 49€/personne
Envie d’une soirée gourmande en amoureux ? Nous vous attendons à l’Étable Gourmande.
Au menu
Kir à la violette et ses amuses-bouches
Déclinaison de canard
Frisson antillais
Roulé de volaille farcie avec sa sauce aux morilles et ses pommes dauphines
Fromage frais et ses confitures
Moelleux au chocolat et sa boule framboise
Sur réservation .
L’Étable Gourmande 27 Lieu-dit Les Granges Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 42 38 44
English : Saint-Valentin à l’Étable Gourmande
19h. Come and enjoy a romantic gourmet evening at the Étable Gourmande farm inn. Reservations required. 49 per person
