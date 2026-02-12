Saint-Valentin à l’Étable Gourmande L’Étable Gourmande Aubas

Saint-Valentin à l’Étable Gourmande

L’Étable Gourmande 27 Lieu-dit Les Granges Aubas Dordogne

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

14 février 2026

19h. Venez profiter d’une soirée gourmande en amoureux à la ferme auberge l’Étable Gourmande. Sur réservation. 49€/personne

Envie d’une soirée gourmande en amoureux ? Nous vous attendons à l’Étable Gourmande.

Au menu

Kir à la violette et ses amuses-bouches

Déclinaison de canard

Frisson antillais

Roulé de volaille farcie avec sa sauce aux morilles et ses pommes dauphines

Fromage frais et ses confitures

Moelleux au chocolat et sa boule framboise

Sur réservation .

L’Étable Gourmande 27 Lieu-dit Les Granges Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 42 38 44

English : Saint-Valentin à l’Étable Gourmande

19h. Come and enjoy a romantic gourmet evening at the Étable Gourmande farm inn. Reservations required. 49 per person

