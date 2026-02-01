Saint-Valentin à L’Hostellerie de la Gabelle Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire
Saint-Valentin à L’Hostellerie de la Gabelle
Saint-Florent-le-Vieil 10 Quai de la Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Début : 2026-02-14 19:30:00
Célébrez l’amour sur les bords de Loire lors d’un repas raffiné au restaurant l’Hostellerie de la Gabelle à Saint-Florent-le-Vieil !
Menu apéritif + entrée + plat + dessert
Tarif = 42€ par personne
Réservation par téléphone au 02 41 72 50 19. .
Saint-Florent-le-Vieil 10 Quai de la Loire Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 50 19 hotel.gabelle@orange.fr
