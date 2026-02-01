Saint Valentin à l’hotel restaurant de Fresne saint Mamès Fresne-Saint-Mamès

Saint Valentin à l’hotel restaurant de Fresne saint Mamès

Hotel restaurant du mouton blanc Fresne-Saint-Mamès Haute-Saône

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Pour la Saint-Valentin, le restaurant Le Mouton Blanc vous propose un menu gourmand pour célébrer l’amour autour d’une belle table.

Commencez par une coupe de bienvenue à la framboisine, puis savourez une assiette de bruschetta et jambon d’Aoste.

En plat, faites votre choix tagliatelles carbonara au saumon ou bolognaise.

Et terminez sur une touche sucrée avec une charlotte aux framboises.Places limitées .

Hotel restaurant du mouton blanc Fresne-Saint-Mamès 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 78 43 01

