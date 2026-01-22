SAINT-VALENTIN À L’ODÉON Pérols

SAINT-VALENTIN À L’ODÉON

Samedi 14 février

Cette année, célébrez la Saint-Valentin avec une soirée placée sous le signe du rire et de la complicité.

Cette année, célébrez la Saint-Valentin avec une soirée placée sous le signe du rire et de la complicité.

Pour l’occasion, l’Odéon vous propose des formules spéciales pour une soirée encore plus festive

1 place Catégorie 1 25€

1 place Carré Or 28€

2 places Catégorie 1 + 2 coupes de champagne 69€

2 places Carré Or + 2 coupes de champagne 75€

2 places Catégorie 1 + 2 coupes de champagne + Box à partager 134€

2 places Carré Or + 2 coupes de champagne + Box à partager 140€

Offrez-vous une Saint-Valentin originale entre rires, bulles et gourmandise.

Places limitées, réservation conseillée.

Au programme

►Il est con mais je l’aime 19h

L’amour, c’est simple. Sauf quand on est deux.

Laura et Arthur sont ensemble depuis 6 ans. Pour renforcer la solidité de leur couple, ils décident de suivre un programme sur 5 jours, avec un objectif différent pour chaque journée.

Ils vont devoir utiliser la communication non-violente, revivre leur rencontre ou encore casser la routine… autant dire que la semaine ne sera pas de tout repos !

Une comédie drôle et actuelle sur le couple, le quotidien et l’amour… qui pourrait même vous donner de l’inspiration !

►Chéri, on se dit tout ! 21h

Doit-on tout se dire lorsqu’on est en couple ?

Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Florence décide qu’il est temps de ne plus rien se cacher pour faire durer son couple. Alors le temps d’un week end, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire…

Leur contrainte, ne jamais se fâcher !

La famille, les amis, le quotidien, tout y passe !

Florence et Damien arriveront-ils à relever le défi ? .

Saturday, February 14th

This year, celebrate Valentine’s Day with an evening of laughter and complicity.

