Saint Valentin à Paris : et si vous passiez un diner romantique… à la Maison ? Maison-Saint-Martin Paris

Une adresse où l’on se sent bien

La Maison Saint Martin raconte le quotidien d’un restaurant familial de quartier, vivant et chaleureux, où l’on vient autant pour bien manger que pour passer un bon moment.

Pour la Saint-Valentin :

Une salle animée mais intime

Une équipe présente, attentive

Une ambiance élégante sans être figée

Des tables où l’on rit, où l’on trinque, où l’on reste

Ici, l’amour se fête simplement. Et ça change tout.

Un menu imaginé pour l’occasion

À la Maison Saint Martin, le chef José Ribeiro signe un menu de Saint-Valentin créatif à 69 €. Sa cuisine audacieuse se dévoile à travers des accords originaux, comme les noix de Saint-Jacques croustillantes à la sauce chocolat blanc ou le filet de bar flambé à l’Amaretto. Ponctué de clins d’œil romantiques, ce dîner bistronomique est l’escale idéale pour les amoureux en quête de saveurs surprenantes. Retrouvez le menu ici : https://maisonstmartin.com/menu/

Une Saint-Valentin en musique

Pour accompagner le dîner, Kicca & Oscar (https://kicca.fr/), duo piano-voix, feront vibrer la salle avec les plus belles chansons d’amour.

Au programme :

Reprises élégantes et intemporelles

Un piano-voix d’exception

Une énergie chaleureuse qui accompagne la soirée sans l’envahir

La musique installe l’atmosphère et la table fait le reste.

Pourquoi venir à la Maison ?

Opter pour la Maison Saint Martin, c’est choisir une adresse parisienne authentique où l’esprit familial et convivial prime avant tout. La cuisine créative et généreuse du chef vous promet une expérience gustative unique, le tout porté par une ambiance musicale live. Afin de préserver votre intimité, l’établissement propose un nombre de places limité, garantissant une atmosphère chaleureuse et privilégiée pour votre soirée en amoureux.

Le 14 février, inutile de chercher le spectaculaire.

Ce que l’on veut vraiment, c’est une belle table, une ambiance chaleureuse et une soirée qui a du cœur.



À la Maison Saint Martin, la Saint-Valentin se célèbre comme le reste de l’année : avec générosité, sincérité et plaisir.



Bienvenue à la maison.

Le samedi 14 février 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-14T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T19:00:00+02:00_2026-02-14T21:00:00+02:00

Maison-Saint-Martin 33 rue du Château d’Eau 75010 Paris



Afficher la carte du lieu Maison-Saint-Martin et trouvez le meilleur itinéraire

