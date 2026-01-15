Saint-Valentin à Polynotes Polynotes Paris

C’est le retour de la St Valentin à Polynotes ! Pour celles et ceux qui n’ont pas vu l’école métamorphosée en lieu insolite et intime, pour les amoureux et les amoureuses qui veulent passer un moment original, pour tout le monde parce que c’est génial, Polynotes se met aux couleurs de l’amour.

La St Valentin, une fête ringarde ? Pas du tout ! Dans chaque salle, des élèves et des professeur•es attendent ceux et celles qui s’aiment, par groupes de deux, trois ou quatre personnes maximum, pour leur jouer, leur chanter des musiques romantiques.

Venez passer un moment original et romantique à Polynotes samedi 14 février 2026.

Le samedi 14 février 2026

de 18h30 à 21h30

gratuit

Tout public.

Polynotes 83, rue Léon Frot 75011 (Entrée à droite du vétérinaire)Paris

https://www.polynotes.org/actualit%C3%A9s +33143798875



