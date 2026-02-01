Saint Valentin : Atelier Créatif duo Feuille Blanche, Café Noir Paris
Saint Valentin : Atelier Créatif duo Feuille Blanche, Café Noir Paris samedi 14 février 2026.
Chez Feuille Blanche, Café Noir, l’art plastique n’a rien à voir avec les souvenirs un peu ternes des cours d’école. Ici, c’est tout l’inverse : liberté, expérimentation, amusement et découverte.Un atelier d’arts plastiques, c’est avant tout un espace pour oser :
- tester différentes techniques (peinture, collage, encre, gouache, aquarelle végétale, linogravure, papier mâché, etc.),
- mélanger les matières et les inspirations,
- s’amuser sans pression de résultat,
- se laisser guider par ses envies, ses émotions ou les thèmes proposés.
en ce samedi 14 février nous allons faire un atelier spécial saint Valentin ou vous pourrez créer avec votre moitié, partagé ce moment créatif, créer une œuvre en commun ou bien chacune la votre selon vos envies.Si notre atelier vous plaît, soyez libre de revenir n’importe quel mercredi (hors vacances scolaires) pour un moment créatif
inclus 1 boisson et une pâtisserie maison
Samedi 14 février, participez à un atelier spécial saint Valentin ou vous pourrez créer avec votre moitié, partagé ce moment créatif, créer une œuvre en commun ou bien chacune la votre selon vos envies.
Le samedi 14 février 2026
de 14h00 à 15h30
payant
37€ / personne
Atelier + Boisson + Pâtisserie maison
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-14T15:00:00+01:00
fin : 2026-02-14T16:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-14T14:00:00+02:00_2026-02-14T15:30:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue truffaut 75017 Paris
Afficher la carte du lieu Feuille Blanche, Café Noir et trouvez le meilleur itinéraire