Saint Valentin Atelier Floral : un bouquet a offrir, un moment a partager Feuille Blanche, Café Noir Paris samedi 14 février 2026.
Le temps d’un moment créatif, apprenez à composer votre propre bouquet autour du mimosa, fleur solaire, délicate et pleine de sens.
Que vous veniez en solo pour vous faire plaisir, ou en duo pour partager une expérience à deux (amoureux·ses, ami·es, parent/enfant…), cet atelier est une invitation à créer, à prendre le temps et à repartir avec une création unique.
Vous serez guidé·e pas à pas dans la composition de votre bouquet
Aucune expérience requise
Un moment hors du temps, entre fleurs et créativité
Pour la Saint-Valentin, Feuille Blanche Café Noir vous propose un atelier floral tout en douceur.
Le samedi 14 février 2026
de 16h00 à 18h00
payant
49 euros en solo ou 82 euros en duo
Les places sont limitées — pensez à réserver.
Public adultes.
Feuille Blanche, Café Noir 102, rue Truffaut 75017 Paris
