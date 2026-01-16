Saint Valentin Atelier Floral : un bouquet a offrir, un moment a partager Feuille Blanche, Café Noir Paris

Le temps d’un moment créatif, apprenez à composer votre propre bouquet autour du mimosa, fleur solaire, délicate et pleine de sens.

Que vous veniez en solo pour vous faire plaisir, ou en duo pour partager une expérience à deux (amoureux·ses, ami·es, parent/enfant…), cet atelier est une invitation à créer, à prendre le temps et à repartir avec une création unique.

Vous serez guidé·e pas à pas dans la composition de votre bouquet

Aucune expérience requise

Un moment hors du temps, entre fleurs et créativité

Vendredi 14 février

49 € en solo ou 82 € en duo

Les places sont limitées — pensez à réserver

Pour la Saint-Valentin, Feuille Blanche Café Noir vous propose un atelier floral tout en douceur.

Le samedi 14 février 2026

de 16h00 à 18h00

payant

49 euros en solo ou 82 euros en duo

Les places sont limitées — pensez à réserver.

Public adultes.

Feuille Blanche, Café Noir 102, rue Truffaut 75017 Paris



