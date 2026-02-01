Saint Valentin au 404 BR AU-404-BR Saint-Sauveur-d’Aunis
Saint Valentin au 404 BR AU-404-BR Saint-Sauveur-d’Aunis samedi 14 février 2026.
Saint Valentin au 404 BR
AU-404-BR 2 bis ZA des Beaux Vallons Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
par personne
Début : 2026-02-14 19:00:00
Au 404 BR, la Saint-Valentin, c’est l’amour sous toutes ses formes ! Un menu spécial imaginé avec amour, une ambiance chaleureuse, conviviale et gourmande !
AU-404-BR 2 bis ZA des Beaux Vallons Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 67 07 91 au404br@gmail.com
English :
At 404 BR, Valentine’s Day is all about love! A special menu created with love, and a warm, friendly, gourmet atmosphere!
