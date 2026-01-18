Saint-Valentin au Bistrot La Raffinerie

8 Boulevard Maritime Saint-Estèphe Gironde

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Menu de la Saint-Valentin proposé par le Bistrot La Raffinerie .

Entrée

Terrine de foie gras, compotée d’oignons, pain d’épices

ou

Tartare de Saint-Jacques, vinaigrette aux agrumes et mesclun

Plat

Filet de bar, sauce vierge, flan de courgettes

ou

Tournedos de bœuf, sauce foie gras, gratin de pommes de terre

Dessert

Profiteroles au chocolat, vanille de Madagascar et chantilly

ou

Café gourmand .

8 Boulevard Maritime Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 34 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Valentin au Bistrot La Raffinerie

L’événement Saint-Valentin au Bistrot La Raffinerie Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Médoc-Vignoble