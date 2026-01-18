Saint-Valentin au Bistrot La Raffinerie Saint-Estèphe
Saint-Valentin au Bistrot La Raffinerie
8 Boulevard Maritime Saint-Estèphe Gironde
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-14
Menu de la Saint-Valentin proposé par le Bistrot La Raffinerie .
Entrée
Terrine de foie gras, compotée d’oignons, pain d’épices
ou
Tartare de Saint-Jacques, vinaigrette aux agrumes et mesclun
Plat
Filet de bar, sauce vierge, flan de courgettes
ou
Tournedos de bœuf, sauce foie gras, gratin de pommes de terre
Dessert
Profiteroles au chocolat, vanille de Madagascar et chantilly
ou
Café gourmand .
