Saint-Valentin au Blé Noir Le Blé Noir Gaillan-en-Médoc samedi 14 février 2026.
Saint-Valentin au Blé Noir
Le Blé Noir 1 Route de Lesparre Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Menu de la Saint-Valentin proposé par le Le Blé Noir .
– Cocktail des amoureux cocktail signature parfumé à la fraise, avec ou sans alcool
– Premier Frisson (entrée) Foie gras mi-cuit, pain d’épices & confiture de figue OU Carpaccio de Saint-Jacques, crème balsamique framboisée
– Etreinte Gourmande (plat) Paleron de veau, crème forestière & pommes de terre grenailles OU Filet de truite, purée de patates douces & tomates cerises confites
– Instant Complice fromage (à la demande, soumis à supplément)
– Baiser sucré (dessert) Mousse au chocolat, compotée de fraises & framboises OU Assiette gourmande Crème brûlée vanille, tiramisu au Nutella, panna cotta exotique & far aux cerises
Sur réservation. .
Le Blé Noir 1 Route de Lesparre Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 63 08
