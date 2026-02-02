Saint-Valentin au Blé Noir Le Blé Noir Gaillan-en-Médoc

Saint-Valentin au Blé Noir

Le Blé Noir 1 Route de Lesparre Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Menu de la Saint-Valentin proposé par le Le Blé Noir .

– Cocktail des amoureux cocktail signature parfumé à la fraise, avec ou sans alcool

– Premier Frisson (entrée) Foie gras mi-cuit, pain d’épices & confiture de figue OU Carpaccio de Saint-Jacques, crème balsamique framboisée

– Etreinte Gourmande (plat) Paleron de veau, crème forestière & pommes de terre grenailles OU Filet de truite, purée de patates douces & tomates cerises confites

– Instant Complice fromage (à la demande, soumis à supplément)

– Baiser sucré (dessert) Mousse au chocolat, compotée de fraises & framboises OU Assiette gourmande Crème brûlée vanille, tiramisu au Nutella, panna cotta exotique & far aux cerises

Sur réservation. .

Le Blé Noir 1 Route de Lesparre Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 63 08

