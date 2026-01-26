SAINT-VALENTIN AU CABARET LA VENUS CABARET LA VENUS Toulouse
SAINT-VALENTIN AU CABARET LA VENUS CABARET LA VENUS Toulouse samedi 14 février 2026.
SAINT-VALENTIN AU CABARET LA VENUS
CABARET LA VENUS 388 Avenue des Etats-unis Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 79 – 79 – 149 EUR
79
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14 00:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Cette année, oubliez le classique dîner au restaurant… Offrez-vous une expérience unique, pensée pour les amoureux en quête de magie, de plaisir et d’émotion.
Le Cabaret La Vénus vous invite à célébrer la Saint-Valentin dans un écrin intimiste et feutré, propice à la complicité et aux regards échangés, idéal pour célébrer l’amour.
– La grande revue de cabaret music-hall AMAZONES Un spectacle élégant et sensuel, porté par des artistes sublimes, des costumes flamboyants et une mise en scène raffinée. Un voyage envoûtant entre glamour, féminité et intensité.
– Un dîner de qualité, gourmand et raffiné Installez-vous confortablement et savourez un repas de qualité, accompagné de bulles, pour faire pétiller la soirée du début à la fin.
– Une soirée parfaite en amoureux Rires, émotions, surprises… Tout est réuni pour vivre une expérience unique, à partager à deux.
Réservez vite votre repas-spectacle de Saint-Valentin ! 79 .
CABARET LA VENUS 388 Avenue des Etats-unis Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This year, forget the classic restaurant dinner and treat yourself to a unique experience, designed for lovers in search of magic, pleasure and emotion.
L’événement SAINT-VALENTIN AU CABARET LA VENUS Toulouse a été mis à jour le 2026-01-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE