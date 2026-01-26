SAINT-VALENTIN AU CABARET LA VENUS CABARET LA VENUS Toulouse

SAINT-VALENTIN AU CABARET LA VENUS

CABARET LA VENUS 388 Avenue des Etats-unis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 79 – 79 – 149 EUR

79

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 00:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Cette année, oubliez le classique dîner au restaurant… Offrez-vous une expérience unique, pensée pour les amoureux en quête de magie, de plaisir et d’émotion.

Le Cabaret La Vénus vous invite à célébrer la Saint-Valentin dans un écrin intimiste et feutré, propice à la complicité et aux regards échangés, idéal pour célébrer l’amour.

– La grande revue de cabaret music-hall AMAZONES Un spectacle élégant et sensuel, porté par des artistes sublimes, des costumes flamboyants et une mise en scène raffinée. Un voyage envoûtant entre glamour, féminité et intensité.

– Un dîner de qualité, gourmand et raffiné Installez-vous confortablement et savourez un repas de qualité, accompagné de bulles, pour faire pétiller la soirée du début à la fin.

– Une soirée parfaite en amoureux Rires, émotions, surprises… Tout est réuni pour vivre une expérience unique, à partager à deux.

Réservez vite votre repas-spectacle de Saint-Valentin ! 79 .

CABARET LA VENUS 388 Avenue des Etats-unis Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year, forget the classic restaurant dinner and treat yourself to a unique experience, designed for lovers in search of magic, pleasure and emotion.

L’événement SAINT-VALENTIN AU CABARET LA VENUS Toulouse a été mis à jour le 2026-01-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE